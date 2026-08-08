Reggio Calabria, buone notizie per il Tempietto: riattivata la fontana. Attivati anche due servizi mai presenti in quell’area | VIDEO

Buone notizie per l’area Tempietto di Reggio Calabria. Il Sindaco Cannizzaro, insieme all’Assessore alle Manutenzioni Nino Caridi, ha effettuato un sopralluogo sul posto per aggiornare in merito alle ultime migliorie messe in campo, dalla riattivazione della fontana all’attivazione – per la prima volta – del nebulizzatore, oltre all’attivazione dei bagni mancanti nell’area. “Una piccolissima cosa che chiaramente rientra in quel piano straordinario che abbiamo denominato obiettivo decoro. È una piccola cosa, ci tengo a ribadirlo, ma di un progetto di normalizzazione molto più grande” ha affermato Cannizzaro.

Di seguito il video con le sue parole e con le parole dell’Assessore Caridi.