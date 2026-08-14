Reggio Calabria, blitz sulla spiaggia di Gallico: smantellati 11 bivacchi abusivi sul lungomare | FOTO

Una porzione importante dell’arenile del lungomare di Gallico, a Reggio Calabria, è stata liberata nelle ultime ore dopo un intervento della Polizia Locale che ha portato allo smantellamento di 11 bivacchi abusivi installati sulla spiaggia. Le strutture, realizzate in maniera precaria e senza autorizzazioni, occupavano parte del demanio marittimo e, secondo quanto riferito nel comunicato, rappresentavano anche un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, oltre a contribuire al degrado del litorale e a limitarne la libera fruizione da parte dei cittadini.

Polizia Locale in azione con Comune e Castore

L’operazione è stata portata avanti in due distinti interventi dalla Polizia Locale, con il supporto del settore Manutenzione del Comune di Reggio Calabria e della società Castore. Nel corso delle attività sono state rimosse complessivamente 11 strutture abusive presenti lungo la spiaggia di Gallico. L’azione ha consentito di restituire alla collettività una parte dell’arenile che era stata occupata da installazioni precarie, contribuendo al ripristino delle condizioni di sicurezza, decoro e piena accessibilità del litorale.

Accertamenti per individuare i responsabili degli abusi

L’intervento non si conclude con la sola rimozione dei bivacchi. Sono infatti già in corso ulteriori attività investigative e di accertamento finalizzate a individuare i responsabili delle occupazioni e delle installazioni abusive. Le verifiche dovranno consentire di ricostruire le responsabilità legate alla presenza delle strutture sul demanio marittimo e agli eventuali ulteriori abusi commessi lungo l’arenile.

Controlli anche nei prossimi giorni sul litorale di Reggio Calabria

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di prevenire e reprimere nuove occupazioni abusive lungo la costa. L’attenzione resta alta soprattutto in questo periodo, quando le spiagge sono particolarmente frequentate e la disponibilità degli spazi pubblici assume ancora maggiore importanza. Le occupazioni abusive, oltre a impedire la libera fruizione del demanio marittimo, incidono negativamente sul paesaggio, sul decoro urbano e sulla qualità complessiva del litorale. L’operazione condotta a Gallico si inserisce quindi nell’attività di vigilanza e tutela delle spiagge cittadine, con l’obiettivo di garantire che gli arenili rimangano accessibili, sicuri e fruibili da residenti e visitatori.