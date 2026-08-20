Reggio Calabria, blitz notturno della Polizia Locale: smantellati 9 insediamenti abusivi sulla spiaggia del Parco Lineare Sud | FOTO

Avevano occupato una porzione importante dell’arenile situato sul Parco Lineare Sud a Reggio Calabria, con strutture precarie abusive, che, oltre ad essere pericolose per l’incolumità pubblica, degradavano il litorale. Grazie ad un intervento della Polizia Locale, svolto in due momenti differenti, nella notte appena trascorsa, con l’ausilio del settore manutenzione del Comune e della società Castore, sono state smantellate ben 9 strutture abusive installate sulla spiaggia. L’occupazione dell’area demaniale era stata realizzata con bivacchi, tende, pali, e strutture precarie di ogni tipo atte comunque a “delimitare e riservare “arbitrariamente e illegittimamente porzioni di demanio marittimo che, ai sensi del Codice della Navigazione, devono rimanere fruibili da tutti i cittadini.

L’attività segue ulteriori consimili operazioni svolte nei giorni scorsi, e si inserisce nel solco del più generale piano operativo della Polizia Locale implementato per il periodo estivo al fine di restituire alla libera fruizione della collettività gli spazi pubblici e prevenire il disordine urbano. Sono al vaglio dell’organo di polizia giudiziaria ulteriori elementi al fine di individuare i soggetti che hanno posto in essere le occupazioni abusive. Detti servizi continueranno anche nei prossimi giorni.