Reggio Calabria, basole sconnesse sul Corso Garibaldi davanti al Duomo: la segnalazione di un cittadino in vista di Festa di Madonna | FOTO

Una nuova segnalazione arriva da un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb sulle condizioni della pavimentazione del Corso Garibaldi, nel tratto che attraversa Piazza Duomo, proprio di fronte alla Cattedrale. Il cittadino evidenzia la presenza di alcune basole sconnesse lungo il selciato stradale, una situazione che, oltre a incidere sul decoro di uno dei luoghi più rappresentativi del centro cittadino, potrebbe creare difficoltà e pericoli per pedoni e utenti della strada. Secondo quanto riferito dal lettore, il problema non sarebbe limitato esclusivamente al punto davanti alla piazza. Anche in altre porzioni della strada e dei marciapiedi del centro di Reggio Calabria sarebbero presenti elementi della pavimentazione non perfettamente stabili.

L’attenzione, però, viene concentrata soprattutto sul tratto antistante Piazza Duomo e la Cattedrale, sia per la centralità dell’area sia per il consistente passaggio quotidiano di cittadini e turisti. Si tratta inoltre di uno dei principali punti di riferimento del centro storico reggino, interessato durante tutto l’anno da manifestazioni ed eventi.

Reggio Calabria verso le feste di settembre, la richiesta di un intervento

La segnalazione assume particolare rilevanza anche alla luce dell’avvicinarsi delle feste di settembre a Reggio Calabria, uno dei periodi di maggiore afflusso nel centro cittadino. Il lettore auspica quindi una sistemazione della pavimentazione con sufficiente anticipo rispetto agli appuntamenti religiosi e popolari che interesseranno l’area. Particolare attenzione viene richiamata sulla tradizionale processione della Madonna della Consolazione, che ogni anno coinvolge migliaia di fedeli e attraversa le strade del cuore della città. Proprio per questo, secondo il cittadino, sarebbe opportuno intervenire sulle basole sconnesse prima dell’intensificarsi del passaggio pedonale legato alle celebrazioni.

L’appello per la messa in sicurezza di Piazza Duomo

La richiesta rivolta all’amministrazione comunale è dunque quella di procedere con una verifica delle condizioni del selciato del Corso Garibaldi e, laddove necessario, con una tempestiva opera di ripristino e messa in sicurezza della pavimentazione. Un intervento circoscritto ma importante, soprattutto perché riguarda un’area simbolica di Reggio Calabria, davanti alla Cattedrale e nel cuore del percorso cittadino che durante le festività mariane torna ad essere attraversato da un numero particolarmente elevato di persone.