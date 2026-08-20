Reggio Calabria, associazioni unite per rilanciare la collina di Pentimele: l’idea di un grande parco urbano

Una grande campagna di piantumazione di alberi e una nuova prospettiva di valorizzazione per la collina di Pentimele, con l’obiettivo di trasformare uno dei luoghi naturalistici più suggestivi di Reggio Calabria in un grande parco urbano. È il tema al centro dell’iniziativa promossa da alcune realtà associative cittadine, che questa mattina hanno effettuato un sopralluogo nell’area affacciata sullo Stretto. A prendere parte alla visita sono stati il presidente del Lions International Sebino Bellini, il presidente del Lions zona 26, il presidente del CAI Aspromonte Gianni Posillipo e il presidente dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV Pino Strati.

In una nota, l’associazione Incontriamoci Sempre ha sottolineato il valore paesaggistico e ambientale dell’area: “Di buon ora per ammirare il panorama mozzafiato dello stretto dalla splendida collina di Pentimele, con il Presidente del Lions International Sebino Bellini, il Presidente del Lions Rhegion Paolo Macheda, il Presidente del Cai Aspromonte Gianni Posillipo ed il Presidente dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV Pino Strati. La visita di stamane in uno dei posti più belli della città, un patrimonio naturalistico di enorme bellezza, con i suoi 430 ettari di superficie, con 400 mslm, può diventare uno dei parchi urbani più estesi del nostro Paese”.

Pentimele come “Aspromonte in città”: la proposta di una grande campagna verde

L’iniziativa punta soprattutto a sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di intervenire concretamente per tutelare e valorizzare la collina. Secondo i promotori è arrivato il momento di avviare una grande campagna di piantumazione di alberi, capace di rafforzare il patrimonio verde di Pentimele e di contribuire al contrasto degli effetti del cambiamento climatico. La collina, definita dai promotori “L’aspromonte in città”, viene indicata come una possibile svolta ambientale per Reggio Calabria. L’aumento delle superfici alberate potrebbe infatti contribuire alla creazione di nuove zone d’ombra e offrire una risposta alla forte calura che, da diverse stagioni, crea disagi ai cittadini.

L’area presenta dimensioni particolarmente rilevanti: con i suoi 430 ettari di superficie e una quota che raggiunge i 400 metri sul livello del mare, secondo le associazioni coinvolte avrebbe le caratteristiche per diventare uno dei parchi urbani più estesi del Paese, rafforzando al tempo stesso il rapporto tra la città, il paesaggio dello Stretto e il vicino Aspromonte.

Alla base della mobilitazione c’è anche il richiamo alla responsabilità individuale e collettiva nella tutela dell’ambiente. I promotori citano il pensiero dell’esploratore Robert Swan: “La più grande minaccia del nostro pianeta è la convinzione che lo salverà qualcun altro”. Una frase che le associazioni intendono trasformare in un impegno concreto. L’obiettivo annunciato è quello di partire immediatamente da Reggio Calabria con una nuova azione di sensibilizzazione ambientale e con interventi sul territorio, facendo della collina di Pentimele il punto di partenza di quella che viene definita una “goccia verde” destinata, nelle intenzioni dei promotori, ad estendersi in Italia e oltre.