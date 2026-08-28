Reggio Calabria, “Aspromonte in stile Vintage”: viaggio tra moto storiche, Vespa e ciclomotori d’epoca

Un viaggio nel tempo sulle due ruote, tra il fascino delle moto classiche, delle Vespa, degli scooter anni ’90 e dei ciclomotori che hanno segnato intere generazioni. È questo lo spirito di “Aspromonte in stile Vintage”, l’appuntamento dedicato agli appassionati di motorismo storico che punta a valorizzare non soltanto i mezzi d’epoca, ma anche a coinvolgere le nuove generazioni avvicinandole a un mondo fatto di storia, passione e cultura motoristica. L’evento, patrocinato dai Comuni di Reggio Calabria e Santo Stefano in Aspromonte, vuole andare oltre il semplice raduno, trasformandosi in una vera esperienza condivisa attraverso alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio reggino.

La giornata prenderà il via con il raduno dei partecipanti a Piazza Italia alle 8.30. Alle 9.30 è prevista la visita al Museo del Bergamotto, accompagnata dal professor Caminiti, figura di riferimento nella valorizzazione di una delle eccellenze più importanti del territorio. Alle 11.00 partirà la parata dei motoveicoli, con la sfilata lungo Corso Garibaldi prima del trasferimento verso Gambarie d’Aspromonte. Un percorso pensato per unire il piacere della guida alla scoperta dei luoghi simbolo dell’area metropolitana di Reggio Calabria. Durante il tragitto è prevista una breve sosta presso il Laghetto Rumia, prima dell’arrivo a Piazza Mangeruca, dove si terrà l’esposizione dei motoveicoli protagonisti della giornata.

Un omaggio alla memoria di Lillo Cavallo e una giornata di condivisione

A Gambarie i partecipanti potranno inoltre concedersi una pausa pranzo presso Luigi Belmonte, storico amico del compianto Lillo Cavallo, al quale l’associazione continua a dedicare la propria attività mantenendone vivo lo spirito e la passione. Alle 14.30 è previsto il tradizionale taglio della torta, un momento conviviale che accompagnerà la fase conclusiva dell’incontro prima del rientro verso Reggio Calabria. La giornata proseguirà ancora in sella con una nuova sosta presso la rinomata Gelateria Trebottoni, dove tutti i partecipanti potranno degustare un gelato e condividere gli ultimi momenti di un appuntamento all’insegna della passione per le due ruote.

“Aspromonte in stile Vintage” nasce con l’obiettivo di creare un ponte tra passato e futuro, riportando in strada mezzi che rappresentano un patrimonio di memoria collettiva e coinvolgendo appassionati di tutte le età. “Aspromonte in stile Vintage” sarà infatti un vero e proprio viaggio nel tempo, con l’obiettivo di rivivere quell’atmosfera retrò che continua ad affascinare appassionati di ogni generazione. Un’occasione per celebrare il fascino dei veicoli storici, ma anche per riscoprire il territorio attraverso un percorso fatto di cultura, amicizia e passione per il motorismo.