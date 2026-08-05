Reggio Calabria, alla “Dante Alighieri” il film “Gianni Versace, l’imperatore dei sogni”

Il 7 agosto, l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria ospiterà la proiezione del film "Gianni Versace, l'imperatore dei sogni" di Mimmo Calopresti. Previsto anche un momento di dialogo con il regista

Università Dante Alighieri
Foto StrettoWeb / Salvatore Dato

Il 7 agosto, alle 19:30, presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, sarà proiettato il film di Mimmo Calopresti dedicato a Gianni Versace, un racconto intenso e raffinato di uno degli stilisti che hanno saputo trasformare il talento creativo italiano in un linguaggio universale. Mimmo Calopresti, regista tra i più sensibili e autorevoli del cinema italiano, attraverso il suo sguardo racconta la storia umana e artistica di Gianni Versace, andando oltre il mito e il successo internazionale per restituire la profondità di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella moda e nella cultura mondiale.

È prezioso sapere che sarà possibile partecipare a un dialogo aperto con il regista Mimmo Calopresti, un’occasione per conoscere il percorso creativo del film e approfondire la figura di Gianni Versace.
Un evento speciale, aperto al pubblico, per celebrare il cinema, la cultura e l’eccellenza italiana attraverso la voce di due grandi protagonisti.

Locandina Film Gianni Versace Università Dante Alighieri

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