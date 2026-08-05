Reggio Calabria, alla “Dante Alighieri” il film “Gianni Versace, l’imperatore dei sogni”

Il 7 agosto, alle 19:30, presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, sarà proiettato il film di Mimmo Calopresti dedicato a Gianni Versace, un racconto intenso e raffinato di uno degli stilisti che hanno saputo trasformare il talento creativo italiano in un linguaggio universale. Mimmo Calopresti, regista tra i più sensibili e autorevoli del cinema italiano, attraverso il suo sguardo racconta la storia umana e artistica di Gianni Versace, andando oltre il mito e il successo internazionale per restituire la profondità di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella moda e nella cultura mondiale.

È prezioso sapere che sarà possibile partecipare a un dialogo aperto con il regista Mimmo Calopresti, un’occasione per conoscere il percorso creativo del film e approfondire la figura di Gianni Versace.

Un evento speciale, aperto al pubblico, per celebrare il cinema, la cultura e l’eccellenza italiana attraverso la voce di due grandi protagonisti.