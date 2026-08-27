Reggio Calabria, al via “Officine Sonore dello Stretto”: 20 giovani trasformano la passione per la musica in nuove competenze professionali | INFO UTILI

“Hai tra i 15 e i 30 anni e vuoi trasformare la tua passione per la musica in nuove competenze professionali? A settembre prende il via a Reggio Calabria il laboratorio gratuito “Officine Sonore dello Stretto”, un percorso pre-occupazionale di 120 ore dedicato a 20 giovani. Il laboratorio si svolgerà presso il Centro di Aggregazione Giovanile “GenerAttivi”, all’interno della Galleria Zaffino. Cosa si fa? Un percorso tra teoria, attività pratiche e project work dedicato alla produzione musicale contemporanea e all’industria creativa, coniugando la tradizione sonora del Mediterraneo e dello Stretto con le più moderne tecnologie di produzione audio. Il percorso culminerà nella realizzazione di un progetto artistico collettivo: EP musicale, Contenuti multimediali, Performance live. Il progetto sarà presentato al pubblico al termine del laboratorio! L’obiettivo? Favorire occupabilità, autoimprenditorialità e nuove professionalità nel settore culturale e creativo, accompagnando i partecipanti verso la possibile creazione di una micro-impresa creativa. Per chi? 20 giovani di età compresa tra 15 e 30 anni, con l’obiettivo di promuovere partecipazione, inclusione, autonomia ed empowerment. Al termine del percorso: Evento pubblico con la presentazione dei lavori realizzati, Attestato di partecipazione rilasciato dal Comune di Reggio Calabria, Materiale didattico necessario fornito gratuitamente. La partecipazione è gratuita. Tutte le informazioni per maggiorenni e minorenni sono disponibili nell’avviso pubblico: https://www.comune.reggio-calabria.it/Notizie/Details/8415. Iniziativa finanziata nell’ambito del Piano Operativo POC Metro 2014-2020, scheda di progetto “POC_RC_I.3.1.t – LARGO AI GIOVANI”. CUP H31B23000430001. La tua passione può diventare competenza. La tua idea può diventare progetto”. E’ questo il post pubblicato su facebook dalla pagina ufficiale del Comune di Reggio Calabria.