Reggio Calabria, al Circolo Polimeni va in scena “La casa di Kafka”: le info dell’evento

Domenica 23 agosto alle 21 l’associazione Alba Phoenix-Gruppo Teatrale Silvana Modafferi porta sul palco la nuova commedia inedita scritta da Enzo Aiello e diretta da Elpidio Di Vaio: due atti in vernacolo tra comicità, equivoci e riflessioni sulla vita familiare. Una serata dedicata al teatro e alla comicità in vernacolo, con ingresso libero e gratuito

locandina la casa di kafka

Domenica 23 agosto, alle ore 21.00, il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria ospiterà la rappresentazione di “La casa di Kafka”, nuova commedia inedita portata in scena dall’associazione Alba Phoenix-Gruppo Teatrale Silvana Modafferi. Lo spettacolo è una commedia brillante in due atti e in vernacolo, scritta da Enzo Aiello e affidata alla regia di Elpidio Di Vaio. Al centro della rappresentazione c’è uno spaccato di vita familiare, costruito attorno a situazioni nelle quali possono riconoscersi molte famiglie e sviluppato attraverso una successione di momenti comici e ironici.

La storia alterna equivoci, personaggi bizzarri e colpi di scena, utilizzando la comicità come strumento per raccontare dinamiche e situazioni della quotidianità familiare. L’intento dello spettacolo, tuttavia, non si limita all’intrattenimento: attraverso il racconto e i suoi protagonisti, la commedia punta anche a consegnare agli spettatori un messaggio valoriale e diversi spunti di riflessione. L’appuntamento con “La casa di Kafka” è quindi fissato per domenica 23 agosto alle ore 21.00 al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria. Per assistere alla rappresentazione non sarà necessario acquistare alcun biglietto: l’ingresso è libero e gratuito.

locandina la casa di kafka

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