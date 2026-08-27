Reggio Calabria, aggressione sul bus. NFP: “clima di impunità, serve più sicurezza per lavoratori e cittadini”

“Quanto accaduto su un bus in città, dove una semplice richiesta di civiltà si sarebbe trasformata in un’aggressione culminata con sputi a una passeggera e allo stesso conducente, fotografa una deriva sociale insostenibile. ​Simili condotte rappresentano il sintomo di una recrudescenza diffusa in tutta Italia. La reiterazione prospera all’interno di un clima percepito di totale impunità, dove la mancanza applicazione di regole certe finiscono per svuotare di autorità chi lavora per garantire un servizio pubblico. ​I lavoratori dei trasporti e i cittadini si ritrovano così ostaggi di un vuoto di sicurezza e di rispetto elementare”. E’ quanto afferma in una nota il Movimento NFP – Nuovo Fronte Politico.

“Qualora gli accertamenti confermassero la dinamica dei fatti, la nostra posizione sarà senza se e senza ma a fianco dell’autista, esattamente come ci siamo schierati recentemente con il concittadino Francesco Putortì, condannato per aver difeso la sua famiglia da un’invasione dei ladri in casa. ​Derubricare questi fatti a semplici diverbi estemporanei significherebbe ignorare una questione d’ordine pubblico, di dignità e di rispetto che richiedono risposte ferme, capaci di riaffermare il principio inderogabile della giustizia e della tutela per chiunque utilizzi o operi sui mezzi pubblici”.