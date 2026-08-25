Reggio Calabria, aggressione sul bus Atam. La FIT CISL chiede più sicurezza per autisti e passeggeri

“La FIT CISL territoriale chiede ai vertici aziendali Atam ed alle istituzioni interventi mirati a garantire la tutela degli autisti Atam e dei passeggeri. Sono molti i balordi dedite che non hanno nulla da perdere. La rissa di oggi tra un autista e un utente deve restare un brutto ricordo. In attesa dell’inchiesta che accerti le dinamiche dell’accaduto esprimiamo vicinanza e sostegno al lavoratore aggredito e costretto a difendersi”. Lo affermano in una nota Bruno Caridi (RSA) e Giuseppe Spinelli (Segretario Provinciale).