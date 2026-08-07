Reggio Calabria, a Solano torna a splendere il dipinto della Beata Vergine Maria del Carmelo | VIDEO

Un’opera d’arte di fede torna a splendere a Solano, centro della provincia di Reggio Calabria, unendo la comunità locale e connazionale oltreoceano. All’evento hanno preso parte l’Arcivesco della diocesi di Reggio-Bova, Monsignor Fortunato Morrone, e il Sindaco di Scilla Ciccone. Al centro dell’attenzione il rientro temporaneo, in occasione delle celebrazioni patronali, del dipinto a olio su tela raffigurante la Beata Vergine Maria del Carmelo. L’importante intervento del restauro conservativo è stato reso possibile grazie alla generosa raccolta fondi promossa dall’Unione del Club Italia-America negli Stati Uniti e dai compaesani residenti in Canada.

Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio.