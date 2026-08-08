Reggio Calabria, a settembre torna Marina Vasilyuk: verso la grammatica ucraina per 30 mila bambini in Italia

Marina Vasilyuk, coordinatrice del progetto culturale “Un libro per l’Ucraina” e direttrice della collana “Ucraina identità viva” inaugurata dalla Leonida Edizioni, sarà nuovamente a Reggio Calabria nel mese di settembre. La presenza della professionista ucraina si inserisce in un programma più ampio dedicato allo sviluppo di forme di interscambio culturale tra l’Italia e i Paesi dell’area transcaucasica, promosso dalla casa editrice reggina Leonida Edizioni di Domenico Polito. Gli incontri programmati con enti e istituzioni avranno carattere interlocutorio e saranno propedeutici agli eventi ufficiali previsti nel mese di novembre. Tra gli appuntamenti centrali è prevista la presentazione ufficiale di una grammatica base destinata ai 30 mila bambini ucraini residenti in Italia in seguito alla migrazione forzata determinata dal conflitto.

La pubblicazione nasce nell’ambito del progetto culturale ed educativo internazionale “Un libro per l’Ucraina”, dedicato alla tutela, allo studio e alla promozione della lingua ucraina come lingua d’origine. L’iniziativa punta a presentare l’Ucraina attraverso la sua lingua, la cultura, la storia e la moderna identità nazionale, favorendo al tempo stesso il dialogo interculturale e gli studi ucrainistici. Tra gli obiettivi del progetto rientra anche la realizzazione di materiali didattici contemporanei destinati a istituzioni, associazioni e comunità ucraine, con l’intento di fornire strumenti utili alla conoscenza e alla conservazione della lingua e dell’identità culturale.

I promotori e i partner del progetto

I soggetti promotori sono Leonida Edizioni per l’Italia, Bukrek Edizioni per l’Ucraina, il Congresso delle Associazioni Ucraine in Italia e S.Me.Re.Ca. Tra i partner figurano il Politecnico di Torino, l’Associazione Culturale Anassilaos e l’Associazione Musicale “La Nuova Verdi”. La coordinatrice del progetto è Marina Vasilyuk, mentre l’autrice è Viktoriia Daikiv. Le illustrazioni sono affidate a Sofia Mazurets e il design ad Anna Andreeva.

Del comitato scientifico e di controllo fanno parte Domenico Polito di Leonida Edizioni, Marina Vasilyuk di Leonida Edizioni, Valentina Savasta di Leonida Edizioni, Larysa Vatrych dell’Associazione S.Me.Re.Ca, Lara Levchuk del Congresso Nazionale Associazioni Ucraine in Italia, Giorgio Piras dell’Università La Sapienza di Roma, Guido Perboli del Politecnico di Torino e Stefano Iorfida dell’Associazione Culturale Anassilaos.