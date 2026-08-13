Reggio Calabria, “a Diminniti vince la comunità”. Mangano: “San Sebastiano un presidio educativo e sociale da sostenere”

Attenzione alle periferie e ai borghi di Reggio Calabria, sostegno alle associazioni e valorizzazione dei luoghi di aggregazione per i giovani. È il messaggio rilanciato dal consigliere comunale Serena Mangano nel corso dell’iniziativa promossa a Diminniti, durante la quale ha portato anche i saluti e la vicinanza del sindaco di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro, ribadendo l’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti delle realtà associative e sociali che operano quotidianamente nei quartieri e nelle frazioni.

Al centro dell’intervento della consigliera di Fratelli d’Italia c’è il ruolo delle comunità locali e di chi, attraverso il volontariato, contribuisce ogni giorno a mantenere vivi i territori e a creare occasioni di incontro e socialità. “La nostra idea di città – prosegue il consigliere di Fratelli d’Italia – parte proprio dai territori e dalle comunità. Reggio non può crescere lasciando indietro le sue periferie e i suoi borghi. Dobbiamo essere presenti, ascoltare chi quotidianamente li vive e sostenere quelle realtà che, spesso attraverso il volontariato, svolgono una funzione che va ben oltre l’organizzazione di una singola iniziativa. Investire sui giovani e sui luoghi di aggregazione significa investire sul futuro della nostra città”.

Mangano ha quindi rivolto un particolare ringraziamento agli organizzatori e ai volontari dell’Oratorio San Sebastiano, sottolineando il valore dell’impegno gratuito messo a disposizione della comunità e il contributo offerto alla riuscita della giornata. “Dietro la riuscita di questa bellissima giornata c’è il lavoro silenzioso e instancabile di tante persone che mettono gratuitamente a disposizione tempo, energie e passione. A loro va il mio ringraziamento, perché dimostrano concretamente quanto la partecipazione e la solidarietà possano fare la differenza”.

La consigliera ha infine ribadito la volontà dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria di continuare a sostenere esperienze di questo tipo, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, associazioni, parrocchie, famiglie e cittadini e indicando quanto avvenuto a Diminniti come esempio di partecipazione e coesione sociale. “L’Amministrazione comunale – conclude Serena Mangano – continuerà a essere vicina a queste esperienze, favorendo una collaborazione sempre più forte tra istituzioni, associazioni, parrocchie, famiglie e cittadini. Diminniti ha dimostrato che quando una comunità si mette insieme, nessun territorio è periferia: diventa centro di partecipazione, socialità e futuro”.