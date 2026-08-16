Reggio Calabria, 50enne trovato morto in casa: tracce di sangue nell’abitazione, indagano i Carabinieri

Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri all’interno della propria abitazione a Stignano, nel territorio della provincia di Reggio Calabria. L’uomo viveva nella casa insieme alla moglie e alle loro due figlie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare. Nell’abitazione sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.

Tracce di sangue nell’abitazione, accertamenti dei Carabinieri

Nel corso dei primi riscontri effettuati all’interno della casa, i militari hanno rinvenuto tracce di sangue. Un elemento sul quale si stanno concentrando gli approfondimenti investigativi per chiarire le circostanze della morte dell’uomo e ricostruire con precisione quanto avvenuto prima del ritrovamento del corpo. Gli investigatori stanno quindi lavorando per raccogliere tutti gli elementi utili a definire la dinamica dell’accaduto. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non sono stati resi noti ulteriori particolari sulle circostanze nelle quali il cinquantenne avrebbe perso la vita.

Mistero sulla morte del 50enne a Stignano: nessuna pista esclusa

Il ritrovamento ha dato il via alle indagini dei Carabinieri di Roccella Jonica, chiamati a fare piena luce su una vicenda che presenta ancora diversi aspetti da chiarire. La presenza delle tracce ematiche nell’abitazione rappresenta uno degli elementi al vaglio degli investigatori. In questa fase iniziale degli accertamenti nessuna pista viene esclusa. Saranno gli ulteriori riscontri investigativi a chiarire le cause della morte del cinquantenne e a stabilire cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione di Stignano nelle ore precedenti al ritrovamento.