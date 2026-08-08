Reggio Calabria, 30 anni dopo il diploma: la VG del “Leonardo da Vinci” si ritrova nel segno dell’amicizia e della musica

Trent’anni sono trascorsi dal diploma, ma il legame costruito tra i banchi di scuola continua a essere più vivo che mai. A Reggio Calabria, gli ex studenti della VG del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, classe del 1996, si sono ritrovati ancora una volta per rinnovare un’amicizia che ha saputo resistere al tempo, alle distanze e ai diversi percorsi intrapresi nella vita. Quello degli ex compagni della VG è ormai diventato un appuntamento consolidato. Ogni anno il gruppo torna a riunirsi, trasformando l’incontro in un’occasione per ricordare gli anni trascorsi insieme al liceo, raccontarsi il presente e soprattutto mantenere vivo un rapporto nato durante l’adolescenza e diventato, con il passare degli anni, sempre più forte.

Trent’anni dal diploma del 1996, una reunion speciale a Reggio Calabria

L’appuntamento di quest’anno ha avuto però un significato particolare. Il 2026 segna infatti il trentesimo anniversario dalla maturità del 1996, una ricorrenza che gli ex studenti hanno voluto celebrare con una serata diversa dal solito, all’insegna della convivialità, dei ricordi e soprattutto della musica. La reunion si è così trasformata in una vera e propria festa, accompagnata dall’esibizione di un gruppo musicale e dalla partecipazione diretta degli stessi ex compagni, che hanno prestato le proprie voci contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e carica di emozioni. Un modo originale per festeggiare una tappa importante della propria storia personale e collettiva, facendo incontrare il presente con i ricordi degli anni trascorsi nelle aule del liceo reggino.

Enzo Verduci e Maurizio Diano portavoce della storica classe

A raccontare e rappresentare lo spirito della reunion sono stati Enzo Verduci e Maurizio Diano, portavoce del gruppo classe, protagonisti insieme agli altri componenti di una serata che ha confermato quanto il tempo non abbia indebolito il rapporto nato trent’anni fa. Il ritrovo della VG del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria diventa così la testimonianza di un’amicizia capace di andare ben oltre l’esperienza scolastica. Dopo trent’anni, quei ragazzi che nel 1996 affrontavano insieme la maturità continuano a ritrovarsi, condividere ricordi e creare nuove occasioni da custodire.

Un’amicizia nata sui banchi di scuola e diventata una tradizione

Non soltanto nostalgia, dunque, ma la volontà concreta di continuare a coltivare un rapporto che negli anni ha assunto un valore sempre più profondo. La festa per i 30 anni dal diploma ha rappresentato un nuovo capitolo di una storia iniziata nelle aule del “Leonardo da Vinci” e proseguita ben oltre la fine degli studi. Tra musica, sorrisi e inevitabili ricordi degli anni del liceo, la serata ha suggellato ancora una volta il forte senso di appartenenza della classe. Una tradizione che gli ex studenti intendono continuare a portare avanti, conservando intatto quello spirito di gruppo nato a scuola e capace, dopo tre decenni, di riunirli ancora una volta a Reggio Calabria.