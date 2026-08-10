Reggio Calabria, 12 ex tirocinanti assunti a tempo indeterminato dal Comune: firmati i contratti

Dodici ex tirocinanti, tra uomini e donne, entrano ufficialmente nell’organico del Comune di Reggio Calabria con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La firma è avvenuta oggi a Palazzo San Giorgio, dove i neo assunti sono stati accolti dal sindaco Francesco Cannizzaro e dall’assessore al personale Antonino Maiolino per la sottoscrizione dei contratti. La stabilizzazione arriva al termine di un lungo e complesso percorso amministrativo e normativo, ricondotto ai numerosi emendamenti presentati da Cannizzaro durante il suo mandato parlamentare. Il risultato è stato reso possibile anche attraverso la sinergia istituzionale costruita con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e con l’assessore regionale al lavoro, Giovanni Calabrese.

Nel caso specifico, la Regione Calabria ha sostenuto le assunzioni attraverso un investimento pari a 54mila euro per ciascun tirocinante, coprendo interamente il costo del personale assunto per un arco temporale di tre anni. Un intervento che consente così al Comune di rafforzare la propria dotazione organica con dodici nuove unità. La stabilizzazione rappresenta quindi sia la conclusione di un percorso di superamento del precariato, sia un potenziamento della macchina amministrativa comunale, chiamata a rispondere alle esigenze degli uffici e dei cittadini.

A margine della cerimonia, il sindaco Cannizzaro e l’assessore Maiolino hanno espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, definendolo “dimostrazione plastica della nostra politica del fare per risolvere situazioni di precariato storico, garantendo al contempo nuova linfa vitale agli uffici comunali. Oggi come in quel 21 Aprile 2021 in cui eravamo uno affianco all’altro, entrambi dalla parte dei lavoratori. Così, adesso, dopo anni di lotte normative, possiamo raccontare finalmente di un rafforzamento necessario alla macchina amministrativa che da oggi potrà contare su 12 unità di personale in più per rispondere alle esigenze degli uffici e quindi dei cittadini”.