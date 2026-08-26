Reggio BiC, ufficiale Giuseppe Riccio: nuovo talento reggino in casa amaranto

La Reggio BiC continua a guardare al futuro e ad arricchire il proprio roster in vista della stagione 2026/2027. La società amaranto annuncia l’ingresso in squadra di Giuseppe Riccio, giovane atleta reggino che rappresenta una vera e propria scommessa per il club e per coach Antonio Cugliandro. Nativo di Caulonia (Rc), Riccio si prepara a vivere una nuova esperienza nel mondo del basket in carrozzina: quella che lo attende sarà infatti la sua prima stagione in assoluto in Serie A, ma soprattutto il suo esordio ufficiale nella disciplina.

Un percorso appena iniziato, ma già caratterizzato da grande impegno e determinazione. Prima di arrivare alla competizione ufficiale, Riccio ha affrontato un intenso programma di preparazione, lavorando soprattutto attraverso allenamenti individuali sotto la guida di coach Cugliandro.

Ed è proprio qui che emerge una delle caratteristiche che da sempre contraddistinguono il tecnico amaranto: la capacità di andare alla ricerca di nuovi talenti, osservare, intuire le potenzialità di un atleta e trasformarle, con lavoro e pazienza, in qualità concrete sul parquet.

Cugliandro, infatti, non è soltanto l’allenatore della Reggio BiC, ma anche uno scout attento e appassionato. Una peculiarità che gli ha permesso ancora una volta di individuare quella che può essere considerata una “pietra grezza”, un giovane da accompagnare in un percorso di crescita e da plasmare attraverso il lavoro quotidiano.

Per Giuseppe Riccio si apre dunque una sfida completamente nuova. Il salto verso la Serie A sarà importante, così come l’impatto con un campionato competitivo e con una realtà ambiziosa come quella amaranto. Ma proprio per questo la Reggio BiC ha scelto di puntare su di lui, mettendogli a disposizione un ambiente nel quale poter imparare, crescere e confrontarsi con atleti di esperienza nazionale e internazionale.

L’obiettivo, almeno in questa prima fase, sarà quello di acquisire progressivamente esperienza, comprendere i meccanismi della disciplina e mettere in pratica quanto appreso durante gli allenamenti individuali. Ogni allenamento, ogni convocazione e ogni minuto eventualmente conquistato sul campo potranno rappresentare un tassello prezioso nel suo percorso.

La scelta di inserire Riccio nel gruppo testimonia inoltre la volontà della Reggio BiC di continuare a costruire non soltanto una squadra competitiva, ma anche un progetto capace di valorizzare nuovi talenti e guardare al futuro.

Dopo una stagione storica culminata con la conquista dell’Eurocup 2, la società amaranto si prepara dunque alla nuova annata con un mix di esperienza, qualità internazionale e giovani prospetti. Giuseppe Riccio rappresenta proprio quest’ultima componente: un volto nuovo, un atleta ancora tutto da scoprire e una scommessa che la Reggio BiC è pronta a coltivare.

Per il giovane reggino, invece, è il momento di cominciare a scrivere la sua prima pagina nel basket in carrozzina. Dalle sedute individuali alla Serie A, con il supporto di coach Cugliandro e di un gruppo pronto ad accoglierlo, Riccio avrà davanti una stagione tutta da vivere.