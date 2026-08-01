Reggio Bic, nuovo straniero alla corte di coach Cogliandro: arriva l’inglese Joel Clifton

La Reggio BiC continua a costruire il roster in vista della stagione 2026-2027 e annuncia l’ingaggio dell’atleta inglese Joel Clifton, giovane prospetto del basket in carrozzina europeo che vestirà la maglia amaranto nella prossima stagione. Classe 2005, appena 21 anni, Clifton arriva a Reggio Calabria dopo aver concluso il proprio percorso universitario presso l’Università dell’East London, dove ha conseguito la laurea in Psicologia, affiancando agli studi una borsa di studio sportiva che gli ha consentito di proseguire la propria crescita agonistica.

Nel corso della sua carriera ha disputato le ultime due stagioni con i London Titans, mentre in precedenza ha vestito per ben sei anni la maglia dei Plymouth Fusion, formazione della costa meridionale dell’Inghilterra, territorio in cui è cresciuto.

Nonostante la giovane età, Clifton può già vantare un percorso di grande prestigio a livello internazionale. Con la nazionale britannica Under 23 ha preso parte ai Campionati Europei e Mondiali conquistando una medaglia d’oro e una medaglia di bronzo. A livello di club si è inoltre distinto nelle qualificazioni di EuroCup 2 disputate a Padova, dove è stato inserito nel prestigioso All-Star Team della competizione.

L’arrivo del giocatore britannico rappresenta un ulteriore tassello nel progetto tecnico della Reggio BiC, che continua a puntare su giovani di talento e di prospettiva per affrontare una stagione ricca di ambizioni sia in Italia che in Europa.

Grande entusiasmo emerge anche dalle prime parole del neo acquisto amaranto.

“Sono entusiasta di iniziare a giocare con Reggio BiC. Guardando la squadra giocare, ho sempre ammirato la loro fisicità e la loro capacità realizzativa e credo che sarà il posto perfetto per migliorare come giocatore. Quando ho visto la squadra ad aprile, tutti sono stati molto gentili e disponibili e desideravo entrare a far parte di un club con una mentalità positiva e coesa. Ho sempre sognato di vivere in un posto come l’Italia, dato che ho apprezzato la cultura e il clima per quello che ho potuto constatare durante le mie visite“.

Con l’innesto di Joel Clifton, la Reggio BiC aggiunge al proprio roster un atleta giovane ma già esperto a livello internazionale, pronto a mettere il proprio talento al servizio della squadra e a crescere in un ambiente che negli ultimi anni si è affermato tra le realtà più competitive del basket in carrozzina europeo.