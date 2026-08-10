Reggina, ultima settimana a Cantalupa: il programma del ritiro fino a ferragosto

La Reggina sta per concludere la prima fase del ritiro precampionato a Cantalupa. Il 13 agosto, ultimo test in Piemonte, dopo quelli contro Bruinese e Gozzano: l’avversario sarà la Sanremese. Dopodiché, spazio alla seconda parte, ancora non comunicata. Sarà la fase di avvicinamento all’esordio in stagione, in Coppa Italia Serie D al Granillo contro la vincente tra Digiesse PraiaTortora e Brindisi. Una settimana dopo, invece, l’esordio in campionato: contro chi si scoprirà nel pomeriggio, alle ore 14.30 ci sarà infatti la presentazione dei calendari.

Questo il programma della settimana comunicato dal club:

Lunedì 10 agosto

Sessione di allenamento mattutina ore 8:30 (porte aperte)

Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)

Sessione di allenamento mattutina ore 8:30 (porte aperte) Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte) Martedì 11 agosto

Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)

Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)

Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte) Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte) Mercoledì 12 agosto

Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)

Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)

Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte) Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte) Giovedì 13 agosto

Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)

Amichevole Reggina-Sanremese, stadio Luigi Barbieri di Pinerolo ore 17:30 (porte aperte)

Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte) Amichevole Reggina-Sanremese, stadio Luigi Barbieri di Pinerolo ore 17:30 (porte aperte) Venerdì 14 agosto

Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)

NB: Il programma potrebbe essere oggetto di modifiche, in tal caso il club fornirà tempestivo preavviso.