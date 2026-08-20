Reggina, tornano le ufficialità sul mercato: arriva il portiere Madia

Dopo qualche settimana di calma, ma solo apparente e per quanto riguarda le ufficialità (perché il direttore ha continuato a muoversi in silenzio), la Reggina è tornata a pubblicare annunci di mercato. È arrivato Lorenzo Madia, 2007 in prestito dal Catanzaro. L’operazione era già stata chiusa, ora c’è anche l’ufficialità. Con un portiere 2007, ampliato il ventaglio per Marchionni sulla possibilità di schierare under (Rosario Girasole è un 2006).

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Madia, proveniente dall’US Catanzaro. Il portiere nativo di Catanzaro, classe 2007, è reduce dalle esperienze nel settore giovanile giallorosso. Nella stagione precedente ha collezionato 19 presenze nel campionato di Primavera 2, mentre lo scorso luglio ha firmato il suo primo contratto da professionista, svolgendo poi il ritiro precampionato con la prima squadra. A Lorenzo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.