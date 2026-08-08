Reggina, tornano gli Open Day al Sant’Agata: quattro appuntamenti gratuiti, come partecipare

Tornano al centro sportivo Sant’Agata gli Open Day della Reggina, dedicati a ragazzi, ragazze, bambini e bambine nati dal 2013 al 2022. Un’occasione per vivere dall’interno l’ambiente amaranto, avvicinarsi al calcio e condividere una giornata all’insegna del divertimento e dei valori dello sport. Gli appuntamenti sono in programma nel mese di agosto in quattro diverse date: mercoledì 19, venerdì 21, mercoledì 26 e venerdì 28 agosto. Tutti gli Open Day prenderanno il via alle ore 18:00 presso il centro sportivo Sant’Agata.

La partecipazione è gratuita, ma all’arrivo al centro sportivo sarà necessario presentare la documentazione medica prevista. Per i bambini e le bambine dai 6 agli 11 anni occorrerà il certificato del medico pediatra, mentre dai 12 anni in poi sarà richiesto il certificato medico agonistico. Saranno invece esentati dalla presentazione della documentazione i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e i 5 anni.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare il numero telefonico 368 742 4835 oppure inviare una mail all’indirizzo settoregiovanile@reggina1914.it. Gli Open Day rappresentano quindi una nuova occasione per avvicinare i più giovani alla Reggina e al centro sportivo Sant’Agata, vivendo da vicino quella che il club definisce la propria “grande famiglia” amaranto.