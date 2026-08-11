Reggina, seconda doppia seduta a Cantalupa: partitella decisa ai rigori dopo l’1-1

Prosegue a pieno ritmo il lavoro della Reggina nel ritiro di Cantalupa, dove gli amaranto hanno sostenuto la seconda doppia seduta consecutiva entrando nella settimana conclusiva della preparazione precampionato. La sessione del mattino è stata dedicata principalmente alla parte atletica e tattica, con corsa ed esercitazioni specifiche. Nel pomeriggio, invece, lo staff tecnico ha concentrato il lavoro soprattutto sul possesso palla, prima di chiudere la giornata con una partitella a metà campo.

La sfida finale tra amaranto e bianchi si è conclusa sull’1-1 nei tempi regolamentari, grazie alle reti di Reis e Verduci. A decidere l’esito della partitella sono stati quindi i calci di rigore, con la vittoria degli amaranto. La Reggina prosegue così il percorso di avvicinamento alla nuova stagione, intensificando i carichi di lavoro nella fase finale del ritiro di Cantalupa.