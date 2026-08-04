Reggina-Sanremese, ultimo test della prima parte del ritiro amaranto: appuntamento il 13 agosto

La Reggina 1914 chiuderà la prima fase del ritiro precampionato con un allenamento congiunto contro la Sanremese Calcio. Il test è in programma giovedì 13 agosto allo stadio “Luigi Barbieri” di Pinerolo, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:30. L’appuntamento contro la formazione ligure rappresenterà l’ultimo allenamento congiunto per i calciatori guidati da mister Marco Marchionni in questa prima parte della preparazione estiva.
Un’ulteriore occasione per verificare la condizione della squadra e il lavoro svolto durante il ritiro in vista dei prossimi impegni ufficiali.