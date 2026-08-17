Reggina, riparte la preparazione: Alma sugli scudi nel ritorno al Sant’Agata

Dopo i diciassette giorni trascorsi a Cantalupa, nel pomeriggio di oggi la Reggina ha fatto rientro al centro sportivo Sant’Agata. Un allenamento pomeridiano ha caratterizzato l’inizio della seconda parte del ritiro precampionato. Dopo una parte iniziale dedicata alla riattivazione e ad esercizi fisici, il gruppo ha lavorato sul possesso palla.

A seguire una partitella a metà campo, che ha visto la squadra in pettorina bianca prevalere per 2-0 su quella in maglia nera, grazie alla doppietta di Alma. In chiusura, una nuova ed intensa fase dedicata al lavoro atletico. Domani è in programma una doppia seduta.