Reggina, prosegue la preparazione al Sant’Agata: oggi doppia seduta

Prosegue la preparazione della Reggina, in avvicinamento all’esordio ufficiale, a fine mese in Coppa Italia Serie D. Oggi doppia seduta di allenamento per gli amaranto, impegnati al centro sportivo Sant’Agata nella seconda fase del ritiro precampionato. La mattinata è stata interamente dedicata al lavoro atletico. Nel pomeriggio invece, spazio alla parte tattica: divisa in due gruppi, la squadra ha lavorato sia sulla fase difensiva che su quella offensiva, con lavoro specifico per gli attaccanti. Anche per domani è in programma una sessione doppia.