Reggina, prosegue la preparazione al Sant’Agata: oggi doppia seduta

Oggi doppia seduta di allenamento per gli amaranto, impegnati al centro sportivo Sant'Agata nella seconda fase del ritiro precampionato

reggina in ritiro

Prosegue la preparazione della Reggina, in avvicinamento all’esordio ufficiale, a fine mese in Coppa Italia Serie D. Oggi doppia seduta di allenamento per gli amaranto, impegnati al centro sportivo Sant’Agata nella seconda fase del ritiro precampionato. La mattinata è stata interamente dedicata al lavoro atletico. Nel pomeriggio invece, spazio alla parte tattica: divisa in due gruppi, la squadra ha lavorato sia sulla fase difensiva che su quella offensiva, con lavoro specifico per gli attaccanti. Anche per domani è in programma una sessione doppia.

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