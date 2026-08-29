Reggina-PraiaTortora, Marchionni: “che emozione i tifosi dell’Arena, non li vogliamo deludere”

Entusiasmo e voglia di partire con il piede giusto per dare il primo segnale importante ai tifosi della Reggina. Prima di esaminare la gara di Coppa con la Digiesse PraiaTortora, mister Marco Marchionni rivolge il suo pensiero alla gente di Reggio. “I nostri tifosi ci stanno già trasmettendo una grande carica. Vedere tutta quella gente ieri sera all’Arena dello Stretto, in occasione della presentazione, è stata un’emozione indescrivibile, anche se ci eravamo accorti di quanto calore ci fosse intorno a noi sia durante il ritiro di Cantalupa che nell’allenamento congiunto con il Catona. Non vogliamo deludere questa piazza, che merita di tornare presto nelle categorie che le competono per storia e tradizione“.

Subito dopo, un chiaro messaggio ai suoi ragazzi. “Siamo consapevoli della nostra forza e del nostro valore- prosegue-ma guai a sottovalutare l’impegno, in quanto affronteremo una squadra che porta con sé l’entusiasmo della neopromossa, senza dimenticare che domenica scorsa hanno eliminato il Brindisi“.

Rispetto per l’avversario, ma al tempo stesso enorme fiducia nei propri mezzi. “E’ chiaro che mi aspetto una prestazione importante, e sono convinto che i ragazzi faranno subito vedere quanto la Reggina sia intenzionata a conquistare il proprio pubblico, dando un segnale immediato e chiaro anche in vista del campionato. Tutti sappiamo cosa rappresentiamo, tutti sappiamo dove vogliamo e dobbiamo arrivare: è giunto il momento di dimostrarlo- conclude il Mister-a partire da domani sera“.