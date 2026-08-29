Reggina-PraiaTortora, i convocati di Marchionni: la new entry Jallow subito in gruppo

Sono 25 i convocati di mister Marco Marchionni alla vigilia di Reggina-Digiesse PraiaTortora, valida per il primo turno di Coppa Italia Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 30 agosto allo stadio Oreste Granillo, con calcio d’inizio alle ore 20:30. Subito in gruppo, nonostante sia appena arrivato, il nuovo attaccante Jallow. Di seguito, l’elenco completo dei calciatori convocati per la sfida di Coppa Italia:
- Portieri: Lagonigro, Madia
- Difensori: De Mori, Fazio, Girasole D., Girasole R., Lancini, Runza, Verduci
- Centrocampisti: Abonckelet, Acquadro, Baggi, Franchini, Laaribi, Macrì, Palmieri, Porcino, Rotulo, Specker, Toscano
- Attaccanti: Alma, Guida, Jallow, Pellicanò, Reis.