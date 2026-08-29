Reggina-PraiaTortora, i convocati di Marchionni: la new entry Jallow subito in gruppo

I convocati di mister Marchionni per la sfida di Coppa Italia Reggina-PraiaTortora: subito in gruppo il nuovo arrivato Jallow

Reggina allenamento
Foto di www.reggina1914.it

Sono 25 i convocati di mister Marco Marchionni alla vigilia di Reggina-Digiesse PraiaTortora, valida per il primo turno di Coppa Italia Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 30 agosto allo stadio Oreste Granillo, con calcio d’inizio alle ore 20:30. Subito in gruppo, nonostante sia appena arrivato, il nuovo attaccante Jallow. Di seguito, l’elenco completo dei calciatori convocati per la sfida di Coppa Italia:

  • Portieri: Lagonigro, Madia
  • Difensori: De Mori, Fazio, Girasole D., Girasole R., Lancini, Runza, Verduci
  • Centrocampisti: Abonckelet, Acquadro, Baggi, Franchini, Laaribi, Macrì, Palmieri, Porcino, Rotulo, Specker, Toscano
  • Attaccanti: Alma, Guida, Jallow, Pellicanò, Reis.
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