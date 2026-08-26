Reggina, porte aperte al Sant’Agata: allenamento congiunto con il Catona davanti ai tifosi

Nuovo appuntamento per la AS Reggina 1914, che nella giornata di domani, giovedì 27 agosto, sosterrà un allenamento congiunto con l’ASD Catona Calcio. La seduta è in programma alle ore 18:00 presso il Centro Sportivo Sant’Agata. Per gli amaranto guidati da Mister Marchionni si tratterà dunque di un’altra occasione di lavoro sul campo, questa volta con un confronto diretto con la formazione del Catona Calcio. L’appuntamento assume però un significato particolare soprattutto per il pubblico, perché la società ha deciso di aprire eccezionalmente le porte del centro sportivo.

Reggina, accesso straordinario consentito a tifosi e stampa

La principale novità comunicata dal club riguarda infatti la possibilità per tifosi e operatori dell’informazione di assistere all’allenamento congiunto. La Reggina ha spiegato che la decisione è stata presa in seguito alle numerose richieste ricevute. In via straordinaria, quindi, sarà consentito l’ingresso al Centro Sportivo Sant’Agata sia alla stampa sia ai sostenitori amaranto. Il pubblico potrà accedere alla struttura a partire dalle ore 17:40, venti minuti prima dell’inizio dell’allenamento previsto alle 18:00.