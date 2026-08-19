Reggina, oggi solo tattica al Sant’Agata: gli attaccanti firmano l’1-1 nella partitella

Prosegue il lavoro della Reggina in vista dei prossimi impegni. Il terzo allenamento settimanale degli amaranto è stato infatti interamente dedicato alla tattica, con lo staff tecnico guidato da Marchionni concentrato soprattutto sui meccanismi di squadra e sullo sviluppo della manovra. Nella seduta mattutina, i calciatori amaranto hanno svolto una serie di esercitazioni specifiche riguardanti il possesso palla e la fase offensiva, lavorando quindi sulla gestione del pallone e sulle soluzioni da adottare nella costruzione delle azioni d’attacco

Nel pomeriggio il programma è proseguito con una partitella a tutto campo, utile a mettere in pratica quanto preparato durante il lavoro tattico della mattina. Il confronto si è concluso con il risultato di 1-1. A sbloccare la sfida è stata la squadra in maglia arancione, passata in vantaggio grazie alla rete di Guida. La risposta della formazione in maglia nera è arrivata con Alma, autore del gol che ha fissato il risultato sul definitivo pareggio.