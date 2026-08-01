Reggina: oggi doppia seduta per la squadra di Marchionni: atletica, tattica e partitella finale

Un’altra doppia seduta di allenamenti per i ragazzi di mister Marchionni, impegnati nel quarto giorno di ritiro precampionato per la Reggina. La sessione mattutina, è trascorsa all’insegna di un intenso lavoro atletico. Nel pomeriggio invece, spazio alla tattica: esercizi mirati reparto per reparto, riguardanti sia la fase difensiva che quella offensiva, e partitella finale su campo ridotto, undici contro undici. Domani è prevista una sessione mattutina con test in famiglia, al termine del quale il gruppo squadra usufruirà di un pomeriggio di riposo.