Reggina, manca poco per la nuova campagna abbonamenti: si intensificano gli indizi sui social

Messaggi, immagini, tanto amaranto, emoji indicative, segnali chiari. La Reggina utilizza i social per avvicinare la tifoseria a uno degli annunci più importanti: quello sulla campagna abbonamenti. Da giorni ormai, sui canali ufficiali social del club, sono diverse le grafiche che vanno in questa direzione: foto di sediolini amaranto, bandiere amaranto, scorci della Curva Sud. L’attesa sta praticamente per terminare: a brevissimo la società, presieduta dalla nuova proprietà Claudio Lotito, ufficializzerà prezzi e modalità della campagna abbonamenti.

L’ultima immagine pubblicata sui social vede una madre che fa indossare al figlio una sciarpa amaranto, mentre il padre con la bandiera in mano è pronto a dirigersi verso lo stadio, come mostra lo sfondo della Curva Sud. Il testo accompagnato alla foto è eloquente: “Ci sono case nelle quali siamo nati, e case che abbiamo scelto… L’attesa è quasi finita!”. Come ribadito, dunque, l’attesa è quasi finita. A breve la curiosità dei tifosi potrà essere svelata. In tantissimi non vedono l’ora di poter sottoscrivere la tessera per la nuova stagione.

E’ evidente, alla luce dell’entusiasmo per la nuova proprietà, nonché per la costruzione della rosa finora (in difesa non è finita, il centrocampo è super, mentre per l’attacco i colpi sono assicurati), che ci si attenda una risposta importante da parte della piazza, che ha voglia di voltare pagina dopo i fallimentari e disastrosi anni di gestione Ballarino. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale.