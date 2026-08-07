Reggina, il report odierno dal ritiro: doppia seduta, acquazzone nel pomeriggio

Prosegue il ritiro della Reggina a Cantalupa. Oggi doppia seduta di allenamento per gli amaranto di mister Marchionni, mentre la seconda settimana di ritiro volge alle battute finali. La seduta mattutina è stata caratterizzata da test basati sulla forza atletica. Nel pomeriggio i fari sono stati interamente rivolti alla tattica, a dispetto dell’acquazzone abbattutosi sul campo sportivo Grande Torino.

Le esercitazioni hanno visto il coinvolgimento di tutti i reparti, con prove sia in fase difensiva che offensiva e partitelle a tema. Infine la consueta partitella undici contro undici, svoltasi sui settanta metri. Domani alle ore 18 andrà in scena il secondo allenamento congiunto prestagionale, con l’AC Gozzano.