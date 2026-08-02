Reggina, il report domenicale dal ritiro di Cantalupa: palestra e tattica, poi pomeriggio libero

Conclusa la prima settimana di allenamenti per la Reggina di mister Marchionni. Sessione singola e pomeriggio libero per i calciatori amaranto, in vista della ripresa in doppia seduta da lunedì. In mattinata il gruppo ha affrontato una sessione fisica tra palestra ed esercitazioni atletiche, poi la parte tattica mirata sul possesso palla. La partitella di rito ha concluso la mattinata di allenamenti.

Nella nota del club si legge: “un intenso allenamento mattutino ha mandato agli archivi la prima settimana di ritiro degli amaranto. Agli ordini di mister Marchionni e del suo staff, il gruppo ha iniziato la sessione tra palestra ed esercitazioni atletiche. La parte tattica, è stata contrassegnata da possesso palla e partitella finale undici contro undici, andata in scena sui settanta metri. Pomeriggio di riposo per l’intero gruppo squadra, mentre da domani si riprenderà a lavorare con le consuete doppie sedute“.