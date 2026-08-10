Reggina, il report della giornata odirna a Cantalupa: focus su tattica, riaggressione e soluzioni offensive

La Reggina è tornata al lavoro dopo l’intera domenica di relax concessa da mister Marchionni. La giornata di preparazione degli amaranto è stata articolata in due sedute, con un programma che ha alternato lavoro fisico e tattico. La mattinata è stata caratterizzata dal consueto lavoro in palestra, seguito da test atletici utili a monitorare la condizione del gruppo nel corso della preparazione.

Nel pomeriggio, al Grande Torino di Cantalupa, la squadra è tornata a concentrarsi sugli aspetti tattici, con particolare attenzione alle fasi di possesso e alla riaggressione immediata. La seduta si è conclusa con esercitazioni dedicate alle soluzioni offensive e con una partitella a metà campo. Per domani è in programma una nuova doppia seduta di allenamento.