Reggina, il report dal ritiro di Cantalupa: forte focus sulla tattica per mister Marchionni

Dopo il relax della domenica pomeriggio, la Reggina torna al lavoro nel ritiro di Cantalupa con una doppia seduta. Test atletici alla mattina, nel pomeriggio seduta intensa incentrata sulla tattica. A chiudere la partitella 11 vs 11. Nella nota del club si legge: “dopo aver usufruito di una domenica pomeriggio all’insegna del relax, gli amaranto di mister Marchionni sono tornati al lavoro per il consueto doppio allenamento, iniziando la giornata con una serie di test atletici. Nel pomeriggio, una nuova ed intensa seduta incentrata sulla tattica.

Il gruppo ha lavorato su principi di costruzione, prima di cimentarsi in una serie di partitelle a tema. A seguire, soluzioni offensive e partitella undici contro undici, su campo ridotto. Anche per la giornata di domani è in programma una doppia sessione“.