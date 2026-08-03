Reggina, il programma della settimana in ritiro: ecco le prime amichevoli

As Reggina 1914 comunica il programma delle attività inerenti il ritiro precampionato che si sta svolgendo a Cantalupa. A partire da mercoledì 5 agosto, in occasione dell’allenamento congiunto con la Polisportiva Bruinese, accesso libero per stampa e tifosi. Domenica 9 agosto è previsto il secondo allenamento congiunto degli amaranto, che saranno impegnati con l’AC Gozzano Calcio.

Lunedì 3 agosto

Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte chiuse)

Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte chiuse)

Martedì 4 agosto

Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte chiuse)

Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte chiuse)

Mercoledì 5 agosto

Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte chiuse)

Allenamento congiunto Reggina-Polisportiva Bruinese, campo sportivo Grande Torino ore 18:00 (porte aperte)

Giovedì 6 agosto

Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)

Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)

Venerdì 7 agosto

Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)

Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)

Sabato 8 agosto

Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)

Allenamento congiunto Reggina-A.C. Gozzano, campo sportivo Grande Torino ore 18:00 (porte aperte)

Domenica 9 agosto

Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)