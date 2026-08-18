Reggina, il dato sugli abbonati dopo più di 24 ore: la prima risposta del tifo amaranto

C’è il primo dato sulla campagna abbonamenti della Reggina per la stagione 2026/2027. In poco più di ventiquattro ore dall’apertura ufficiale sono già mille i tifosi amaranto che hanno esercitato il diritto di prelazione e sottoscritto l’abbonamento. La società ha comunicato il dato attraverso i propri canali social, sottolineando l’entusiasmo registrato nelle prime ore della nuova campagna. Un avvio importante, soprattutto perché maturato nella fase riservata alla prelazione, che fotografa la voglia dei sostenitori di tornare a vivere insieme la nuova stagione.

Il club amaranto ha accolto con soddisfazione il raggiungimento delle prime mille tessere, rivolgendo un messaggio diretto alla tifoseria reggina. “In poco più di ventiquattrore sono già mille i tifosi amaranto che hanno esercitato il diritto di prelazione, sottoscrivendo l’abbonamento in vista della stagione 2026/2027. Un immenso grazie alla gente di Reggio, per questo inizio all’insegna della passione e dell’entusiasmo. A casa, insieme!”. La campagna abbonamenti è partita ufficialmente ieri e il primo aggiornamento diffuso dalla Reggina restituisce un quadro di buona partecipazione. Mille sottoscrizioni in poco più di un giorno rappresentano il primo dato concreto di una stagione che, almeno sul fronte del sostegno sugli spalti, comincia all’insegna della passione amaranto.

Lo zoccolo duro delle ultime stagioni è rappresentato da circa 3 mila abbonati, anche se poi molto spesso – durante la stagione – lo stesso numero si è fortemente ridimensionato, in seguito ai risultati altalenanti della squadra. I primi giorni relativi alla prelazione, dunque, fotograferanno un certo quadro, ma la curiosità è sul numero totale, ovvero con l’aggiunta di tutti coloro che nelle ultime stagioni hanno deciso di non abbonarsi e che ora torneranno a farlo. L’entusiasmo alla conferenza di Lotito, i colpi di mercato importanti e l’attesa per attaccanti di livello (che arriveranno) faranno il resto. La campagna è solo iniziata.