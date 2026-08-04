Reggina, ecco staff tecnico e staff medico: nomi e i ruoli di chi lavorerà con la prima squadra

Iniziata la seconda settimana di allenamento in quel di Cantalupa, la Reggina continua a mettere minuti nelle gambe e concetti ben impressi in testa sotto le direttive di mister Marchionni. Intanto, la società ha reso ufficiali i nomi dei professionisti che andranno a comporre lo staff tecnico e lo staff medico al seguito della prima squadra. Attraverso una nota stampa, la Reggina ha reso nota la “composizione dello staff tecnico e medico riguardante la prima squadra.

Staff tecnico

Allenatore: Marco Marchionni.

Allenatore in seconda: Giuseppe Irrera.

Responsabile preparazione atletica: Filippo Gatto.

Preparatore atletico: Nicolò Degiorgi.

Collaboratore tecnico e match analyst: Umberto Fabiano.

Allenatore dei portieri: Massimo Di Pasquale.

Staff medico