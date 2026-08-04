Reggina, due grandi colpi in entrata: Lancini e Acquadro sono amaranto

La Reggina piazza due colpi importanti per la categoria: l’esperto difensore Edoardo Lancini (strappato alla concorrenza di squadre di Srie C) e lo specialista delle promozioni Alberto Acquadro sono due nuovi calciatori amaranto. Due acquisti di spessore per rinforzare difesa e centrocampo (arriveranno presto anche i colpi in attacco!) che contribuiscono a settare il livello dei reggini ancora più in alto. È con profili del genere, esperti e vincenti, che si costruisce una vera corazzata in grado di dominare la categoria. Serviva solo una proprietà competente e con la forza economica adatta, era chiaro a tutti, tranne alle vedove di Ballarino.

Edoardo Lancini è un nuovo calciatore della Reggina: la nota del club

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Lancini. Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, il difensore centrale nativo di Chiari ha esordito tra i professionisti con lo stesso club lombardo, disputando sei campionati in serie B culminati con la promozione in A nella stagione 2018/2019. Subito dopo il passaggio al Palermo, contrassegnato da altre due promozioni: la prima dalla D alla C nella stagione 2019/2020 , la seconda dalla C alla B nella stagione 2021/2022. Il poker di campionati vinti risale invece alla stagione 2024/2025, con Lancini che ha ottenuto la promozione in B indossando la maglia del Pescara. Nello scorso torneo, il classe 1994 è stato protagonista in quel di Campobasso: trenta presenze come titolare e due reti, tra campionato e playoff. Ad Edoardo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto“.

Alberto Acquadro è un nuovo calciatore della Reggina: la nota del club

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Acquadro. Il centrocampista centrale 1996 nativo di Gattinara, cresciuto calcisticamente con il Palermo, nelle ultime tre stagioni vanta altrettante promozioni dalla D alla C: primo posto nel girone I con Trapani (2023/2024) e Siracusa (2024/2025), mentre nella scorso campionato, con la Scafatese, oltre alla vittoria del girone G è arrivata anche la conquista dello Scudetto di categoria. A completare il notevolissimo palmares, la cavalcata trionfale con il Venezia (2015/2016 e 2016/2017): nelle fila lagunari, doppio salto dalla D alla B e coppa Italia di serie C. Ad Alberto un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto“.

Prosegue il ritiro di Cantalupa

Intanto, prosegue il ritiro di Cantalupa. Nella consueta nota del club si legge: “seconda doppia seduta settimanale in quel di Cantalupa, alla vigilia del primo allenamento congiunto che si terrà domani con la Polisportiva Bruinese.

Agli ordini di mister Marchionni e del suo staff, gli amaranto questa mattina si sono alternati in gruppi, tra esercizi di potenziamento in palestra e lavoro tattico su calci piazzati in fase difensiva e offensiva.

L’allenamento pomeridiano ha visto la squadra esercitarsi inizialmente sul possesso palla, subito dopo partitella “a pressione” con sponde e partitella undici contro undici sui 65 metri. Prima del rompete le righe, nuove prove inerenti i calci piazzati”.