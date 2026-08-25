Reggina-Digiesse PraiaTortora, le info sulla prevendita per il match di Coppa Italia: i prezzi dei biglietti

L’attesa per il debutto ufficiale della nuova stagione della Reggina cresce. La società amaranto ha comunicato l’apertura della prevendita dei biglietti per Reggina-Digiesse PraiaTortora, gara valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie D. I tagliandi saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 26 agosto e potranno essere acquistati fino all’orario di inizio della partita. La sfida si giocherà domenica 30 agosto alle ore 20:30 allo stadio “Oreste Granillo”.

La società ha definito le tariffe per assistere alla prima gara ufficiale della stagione. I prezzi comunicati sono i seguenti:

Curva Sud: 5 euro;

5 euro; Tribuna Grande: 10 euro;

10 euro; Tribuna Centrale: 15 euro;

15 euro; Tribuna VIP: 40 euro;

40 euro; Settore ospiti: 5 euro.

Ai prezzi indicati sarà aggiunto il diritto di prevendita di 1,50 euro per ciascun biglietto, ad eccezione del settore Tribuna VIP, per il quale il diritto di prevendita sarà di 4 euro per ciascun tagliando.

Modalità di acquisto dei tagliandi

L’acquisto dei biglietti sarà possibile online attraverso il portale Vivaticket oppure presso i punti vendita Vivaticket abilitati. Tra i punti vendita segnalati dalla società amaranto figura anche BCenters, situato in via Sbarre Centrali 260/b, con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:30.

La Reggina ha previsto alcune agevolazioni per l’accesso allo stadio. I bambini fino a sette anni non compiuti potranno entrare gratuitamente, purché accompagnati da un adulto munito di valido titolo di ingresso. Per le persone con disabilità con invalidità al 100% è previsto l’ingresso gratuito secondo le modalità indicate sul sito ufficiale del club, con riferimento all’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare la società all’indirizzo email accrediti@reggina1914.it.