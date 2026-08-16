Reggina, da domani si riparte: la seconda parte di ritiro sarà al Sant’Agata

La Reggina torna al centro sportivo Sant’Agata. Domani, lunedì 17 agosto, squadra e staff tecnico si ritroveranno infatti nella storica struttura per dare il via alla seconda parte del ritiro precampionato, proseguendo così il percorso di preparazione in vista della nuova stagione. La ripresa del lavoro avverrà però senza la presenza di pubblico e organi di informazione. Come comunicato da AS Reggina 1914, i lavori di rifacimento che interessano a vario titolo gran parte del centro sportivo non consentiranno, almeno per la prossima settimana, l’accesso agli allenamenti da parte di stampa e tifosi.

La seconda fase della preparazione al Sant’Agata si svolgerà dunque interamente a porte chiuse. Una scelta legata alle condizioni attuali della struttura e agli interventi in corso, che rendono impossibile consentire l’accesso esterno durante le sedute della squadra. Nonostante l’impossibilità di seguire direttamente gli allenamenti, il club garantirà comunque un aggiornamento costante sull’attività della squadra. Ovviamente, la piazza attende comunicazioni ufficiali anche su altri fronti, come quello del mercato. L’attesa principale, è ormai storia nota, riguarda l’attaccante, ma non solo.