Reggina, continua la caccia all’attaccante: il sogno Patierno torna in pole. Le ultime

Montagne russe? No, la Reggina che cerca l’attaccante. Salite, discese, contatti, affondi, frenate, inserimenti di altre squadre. Lo abbiamo già scritto la settimana scorsa, in un approfondimento specifico sui centravanti: nel mirino ce ne sono tanti, tutti di egual valore, ma la società amaranto vuole valutare bene, non ha fretta. Lo scheletro della squadra è definito, va soltanto puntellato, soprattutto con il riferimento – o i riferimenti, ma anche questo va valutato – offensivo. Un profilo di categoria superiore. I nomi sono sempre quelli: Patierno, Comi, Volpicelli, Da Silva. C’è chi sale, c’è chi scende. Montagne russe, appunto.

C’è stato un momento in cui Comi sembrava davanti a tutti, ma questo precampionato sta forse facendo ricredere la Pro Vercelli: l’ariete continua a segnare e a mostrare una forma smagliante. Adesso, nelle ultime ore, secondo quanto verificato, sarebbe tornato in pole Cosimo Patierno. L’esperto centravanti, che ha sulle spalle caterve di gol in Serie C, è in uscita dall’Avellino. La Reggina ci prova da settimane, ma non è la sola. La concorrenza dalla Serie C è forte e, in questi ultimi giorni, si è parlato del Catania (pensate: la Reggina in Serie D sta battagliando sul mercato con il Catania, che da tre anni lotta per la B), che potrebbe prelevare Patierno in cambio di Jimenez. I fatti di questi giorni in casa etnea, con la mancata fideiussione, le polemiche dei tifosi e l’obbligo di snellire il monte ingaggi, hanno però forse cambiato le carte in tavola.

E’ qui che entra in gioco la società di Claudio Lotito, che in realtà non ha mai mollato la presa. Nel lungo novero di attaccanti sondati, trattati, cercati, tra chi sale e chi scende, Patierno sarebbe tornato davanti a tutti. Condizionale d’obbligo, nel tam tam di mercato. Com’è noto, ciò che oggi è quasi certo domani non vale più e viceversa. Non c’è nulla di definito. Semplicemente, tra i profili sondati, che poi sono sempre quelli da settimane, il bomber dell’Avellino sarebbe tornato in cima alla lista, per un nuovo affondo. Ricordiamo che stiamo parlando di un bomber esperto con la doppia cifra assicurata – e anche oltre – negli ultimi campionati di Serie C.

Non ci sono certezze definitive al momento, ma oggi – secondo quanto verificato da StrettoWeb – la novità sarebbe rappresentata da questa notizia. Non dovrebbero dilatarsi troppo i tempi sull’annuncio dell’attaccante in generale, nonostante manchino venti giorni all’esordio in Coppa Italia Serie D. Al club serve solo chiudere il cerchio e non è detto che non lo si possa fare, ben presto, sul colpaccio Patierno.