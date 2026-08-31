Rassegna Teatrale San Costantino Calabro: trionfa “La Bottega del Sorriso” di Cittanova

Grande successo di pubblico e critica per la XXXVIII edizione della storica rassegna teatrale di San Costantino Calabro, che ha visto consacrata come protagonista indiscussa la Compagnia Teatrale “La Bottega del Sorriso APS” di Cittanova. Portando in scena la brillante commedia “Na Mugghieri Femminista“, la formazione cittanovese ha fatto piazza pulita, conquistando i riconoscimenti più prestigiosi della manifestazione.

Un trionfo che va ben oltre il semplice palcoscenico: questo straordinario risultato rappresenta motivo di profondo orgoglio per l’intera comunità di Cittanova, che vede valorizzata e celebrata la propria tradizione culturale e l’eccellenza delle proprie realtà associative. La compagnia porta alto il nome della cittadina nel panorama teatrale regionale, dimostrando come il talento, la dedizione e il lavoro di squadra sapientemente coltivati nel territorio possano raggiungere traguardi di primissimo piano.

La giuria ha assegnato a “La Bottega del Sorriso” il premio come Migliore Compagnia, applaudendo la coesione del cast, la verve comica e la straordinaria capacità di coinvolgere e divertire la platea dall’inizio alla fine dello spettacolo. Un plauso speciale va a Francesco Rizzo, autentico trascinatore della serata, premiato sia per la Migliore Regia — capace di dare un ritmo impeccabile e moderno alla pièce — sia come Migliore Attore Protagonista, per un’interpretazione esilarante, carismatica e di grande maturità scenica.

A completare la rosa dei trionfi è arrivato il meritato riconoscimento ad Assunta Spirlì, insignita del premio come Migliore Attrice Protagonista. Nei panni della travolgente protagonista di “Na Mugghieri Femminista”, la Spirlì ha saputo conquistare il giudizio unanime dei giurati grazie a una prova recitativa incisiva, brillante e ricca di sfumature.

I premi conquistati:

Migliore Compagnia: Compagnia Teatrale “La Bottega del Sorriso” (Cittanova)

Migliore Regia: Francesco Rizzo (Na mugghieri femminista)

Migliore Attore Protagonista: Francesco Rizzo

Migliore Attrice Protagonista: Assunta Spirlì

Questo eccezionale poker di vittorie alla 38ª edizione della rassegna sancostantinese conferma il grande valore artistico del gruppo cittanovese e regala a Cittanova un’ulteriore conferma della vitalità e della qualità della sua proposta culturale.