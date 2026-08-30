Rapina a Soverato, individuati i responsabili dopo il colpo del 29 agosto: il plauso di UNARMA ai Carabinieri

Il Vice Segretario Generale Regionale UNARMA Calabria, Daniele Ciambrone, esprime il più vivo compiacimento e un convinto plauso ai militari della Sezione Radiomobile, della Sezione Operativa e della Stazione Carabinieri di Soverato per la brillante attività svolta a seguito della rapina del 29 agosto 2026, che ha consentito di individuare e assicurare alla giustizia i soggetti ritenuti responsabili. “Ci sono momenti nei quali le parole non bastano. E questo è uno di quei momenti. Mentre troppo spesso assistiamo a una vera e propria gogna pubblica, nella quale chi indossa una divisa viene giudicato, processato e condannato sulle pagine dei giornali e sui social ancora prima che siano accertati i fatti, ci sono uomini e donne che continuano, in silenzio, a fare quello che hanno sempre fatto: servire lo Stato e proteggere i cittadini. Lo fanno districandosi tra responsabilità enormi, pressioni, vincoli e condizioni operative che stanno diventando sempre più difficili da sostenere”.

“Eppure, quando arriva il momento di intervenire, i veri professionisti dell’Arma rispondono: presente. La risposta data a Soverato ne è una dimostrazione concreta. Tempestività, capacità investigativa, sinergia tra i reparti e determinazione hanno prodotto un risultato che merita di essere sottolineato con forza. Questi sono gli eroi silenziosi dell’Arma dei Carabinieri. Non gli eroi da copertina, ma quelli della quotidianità. Uomini e donne che non svolgono il servizio per il solo stipendio, ma perché dentro quella divisa portano qualcosa che difficilmente può essere insegnato: un istinto naturale alla protezione dei cittadini e della Nazione. Un senso della missione che nasce prima di indossare gli alamari”.

“Altrimenti sarebbe difficile spiegare come, nonostante tutto, tanti Carabinieri riescano ancora ogni giorno a incarnare l’essenza più autentica dell’Arma. Un particolare e sentito apprezzamento va al Tenente Alessandro Coccia, per la puntuale e brillante azione di coordinamento. A tutti i militari intervenuti va il nostro grazie. Perché mentre qualcuno giudica, loro continuano a servire. Mentre qualcuno parla, loro continuano ad esserci”.