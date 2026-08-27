Ragusa, cane tenuto alla catena per dieci anni salvato dai volontari: era ricoperto di zecche e rogna

Per dieci lunghi anni ha vissuto legato ad una catena senza conoscere il calore e l’affetto di un padrone. E’ la triste storia di un cane, che ha trascorso le sue giornate così, in uno spazio esterno di una contrada a Ragusa, la cui storia però è giunta a lieto fine dopo la segnalazione di un passante all’associazione Stop Animal Crimes. Quest’ultima, infatti, lo ha salvato e affidato alle cure di un rifugio sanitario in attesa di farlo adottare ad una famiglia che intende prendersene realmente cura.

Per il proprietario del cane l’associazione ha attivato le tutele previste dal codice penale per i reati di maltrattamento di animali e il gip del capoluogo ibleo ha, nel frattempo, convalidato il sequestro giudiziario. L’animale è stato trovato dal responsabile provinciale dell’associazione Maurizio Di Salvatore, insieme a due volontari, con il corpo devastato dalla rogna e coperto di zecche. Il proprietario risulta essere residente in un altro comune e, secondo testimoni, si recava dall’animale sporadicamente per dargli del cibo e un po’ d’acqua. “Ringrazio la persona che ci ha segnalato questo caso – dice Maurizio Di Salvo – perché non girandosi dall’altra parte ha dato una nuova possibilità a questo cagnolino. Non è solo un caso di incuria ma è una precisa scelta di abbandono emotivo”.