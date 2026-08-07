Raf in concerto in Sicilia, 3 le tappe dell'”Infinito – Estate 2026″ | INFO 

Dopo aver partecipato alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Ora e per sempre e in attesa dell’uscita del suo nuovo disco prevista per il prossimo autunno, Raf torna alla dimensione live per festeggiare i 25 anni del successo Infinito con “INFINITO – ESTATE 2026”, organizzato da Friends & Partners, prodotto da Girotondo srl in collaborazione MOMY RECORDS. Il tour farà tappa in Sicilia con tre date in programma: il 10 agosto Raf sarà in concerto a Noto (SR) dove si esibirà nella splendida location della Scalinata della Cattedrale.

L’evento vede l’organizzazione a cura di Puntoeacapo SRL, GG Entertainment, Il Botteghino in collaborazione con il Comune di Noto e rientra nella programmazione degli eventi della nuova edizione della rassegna “Le Scale della musica”.

L’indomani 11 agosto il tour si sposta a Palermo, al Teatro di Verdura per l’appuntamento all’interno della nuova edizione del Dream Pop Fest Palermo, organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con il Comune di Palermo all’interno del cartellone Palermo Live 2026 La Grande estate.

Il 12 agosto Raf si esibirà invece a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone e Borsellino. Il concerto sarà organizzato da Puntoeacapo e apre il calendario di eventi live annunciati all’interno della rassegna estiva Etna in Scena promossa dal Comune di Zafferana Etnea.

I biglietti per gli spettacoli a Noto, Palermo e Zafferana Etnea sono in vendita sul sito puntoeacapo.uno e in tutti i punti vendita autorizzati.

Vero e proprio evergreen che continua a emozionarci, Infinito è uno dei brani “manifesto” della carriera di Raf, lunga oltre 40 anni e fatta di migliaia di live, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L’artista, padre del pop in Italia, tra le voci e firme più belle e rappresentative della canzone italiana, dedicherà al suo pubblico un viaggio musicale che scandisce le tappe significative del suo percorso artistico fino al capitolo più recente, quello sanremese.

Il prossimo autunno invece Raf sarà nei palazzetti con “INFINITO – Palasport 2026”: il 9 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 17 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

Un nuovo capitolo live per Raf, che fa seguito alla straordinaria esperienza sanremese in cui l’artista ha emozionato con una ballad romantica e autobiografica – scritta insieme al figlio Samuele Riefoli, che ha anche firmato la regia del videoclip – e che anticipa l’uscita del suo nuovo disco di inediti.

Raf ha inoltre annunciato a sorpresa l’uscita del nuovo singolo “Pazzi Stupidi Ragazzi” (Warner Records / Warner Music Italy; Girotondo EM srl), disponibile dal 29 maggio sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

“Pazzi Stupidi Ragazzi” racconta un amore istintivo, irrazionale e travolgente, uno di quei legami capaci di resistere al tempo, alle distanze e soprattutto alle differenze. È la storia di due persone che continuano a cercarsi e a rincorrersi perché, quando un sentimento è autentico, tutto il resto perde importanza: le paure, gli ostacoli, i confini che spesso siamo noi stessi a creare. Musicalmente, il brano ha un’anima electropop intensa e ritmata, pensata per far “muovere” ma anche per emozionare. Tra atmosfere notturne, immagini romantiche, corse verso l’estate e stelle da contare insieme, la canzone accompagna l’ascoltatore in un viaggio fatto di desiderio, libertà e connessione. Perché le differenze non dovrebbero mai dividerci: spesso sono solo illusioni create dalla mente.

Raf ha scritto e ha realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese – come Self Control, Infinito, Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore – hit amate da milioni di persone e in vetta alle classifiche in tutto il mondo, brani senza tempo cantati anche dalle nuove generazioni. Questa è la potenza della musica di Raf, cantautore, autore e compositore raffinato che negli anni si è sempre distinto per una scrittura autentica e originale, nonché per una straordinaria e fresca capacità interpretativa.