Putin attaccherà la NATO? La risposta di Trump dopo il colloquio personale

”Ho avuto buoni colloqui con Putin. Non attaccherà un territorio della Nato”. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca dopo le crescenti tensioni fra NATO e Russia in merito alla questione Ucraina. Parecchi i fronti aperti, in questo momento, per il presidente americano. Fra i più caldi quello in Iran. Trump ha dichiarato: “lo Stretto di Hormuz è aperto, come sapete” e ne ”abbiamo il controllo“. L’Iran, ha aggiunto Trump, ”è in gravi difficoltà. Non pagano le loro truppe”.

In merito alla questione Canada, Trump ha firmato un decreto per cambiare il nome del Lago Ontario in Lago d’America, in un momento di forti tensioni con il Canada. Il cambiamento ha valore “immediato”. “Abbiamo un golfo e abbiamo un lago. Ci manca solo un oceano”, ha commentato il Presidente americano, riferendosi al cambio di nome del Golfo del Messico in Golfo d’America.

“Il Canada ci tratta molto male” e per questo “imporremo dazi sulle loro auto. Non vogliamo che producano auto per l’America“, ha aggiunto il tycoon.