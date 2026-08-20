Puliservice Volley Reggio Calabria, Alessia Neri resta in amaranto: sarà protagonista in Serie B2

Dopo la prestigiosa convocazione al Club Italia Sud, la giovane atleta amaranto Alessia Neri (classe 2008) è stata ufficialmente riconfermata nel roster della Puliservice Volley Reggio Calabria per la stagione 2026-2027, che segna il ritorno della pallavolo femminile reggina nel campionato nazionale di Serie B2. La conferma di Alessia, schiacciatrice dal futuro promettente, rappresenta una scelta che premia la continuità e la fiducia nei valori del proprio settore giovanile. Un impegno, quello del club, che va di pari passo con gli investimenti sulla prima squadra maschile, ora in Serie A2, con i gradi di massima realtà del volley a Reggio Calabria.

Alessia Neri, che si era già messa in luce come pallavolista di fondamentale importanza all’interno del suo gruppo in rosa in Serie C, si appresta ad affrontare il salto di qualità con la stessa determinazione e passione che l’hanno sempre contraddistinta. Una giocatrice completa, con una buona tecnica di base e ampi margini di miglioramento, caratteristiche che la rendono l’ideale per una categoria come la B2, dove il livello tecnico e tattico si alza notevolmente.