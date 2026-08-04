Puliservice Volley, ecco il primo innesto: arriva Nicol Giombini

La nuova avventura della pallavolo femminile reggina nel panorama nazionale prende ufficialmente forma. La Puliservice ha iniziato a costruire il roster che affronterà il campionato di Serie B2 nella stagione 2026–2027. Un’annata che segnerà il ritorno di Reggio Calabria sulla scena nazionale con entusiasmo e ambizione, in un girone calabro-siculo che si preannuncia combattuto e ricco di sfide.

Il primo tassello della nuova squadra porta un nome di assoluto rilievo: Nicol Giombini. La società amaranto si è assicurata ufficialmente le prestazioni della schiacciatrice trentina, atleta che negli ultimi anni ha saputo costruire un percorso di crescita costante nei campionati nazionali.

Nata a Trento, classe 2000 e 182 centimetri di altezza, Giombini rappresenta un innesto di grande valore per il progetto amaranto, legato con un filo indissolubile alla A2 maschile della Domotek Giocatrice completa nel ruolo di posto quattro, è capace di garantire equilibrio tra fase offensiva e lavoro in seconda linea, con un bagaglio di esperienza maturato in sette stagioni consecutive disputate in Serie B1.

L’ultima annata l’ha vista protagonista con la maglia dell’Artoni Group Futura Teramo con la quale ha disputato un campionato di buon livello chiuso all’ottavo posto finale con 31 punti. Un cammino caratterizzato da dieci vittorie, sette delle quali conquistate tra le mura amiche, e sedici sconfitte.

Dietro il cognome Giombini c’è una storia importante della pallavolo italiana. Nicol è infatti figlia di Leondino Giombini, protagonista della leggendaria “Generazione di Fenomeni” guidata da Julio Velasco, che ha scritto pagine indelebili della storia della pallavolo mondiale. Un’eredità importante che Nicol ha saputo interpretare costruendosi un percorso personale fatto di sacrificio, costanza e continua crescita tecnica.

Dopo gli anni della formazione giovanile a Collemarino (Ancona), arricchiti da diversi successi nelle varie categorie Under, la schiacciatrice ha iniziato il lungo percorso nei campionati nazionali, diventando rapidamente una presenza stabile tra Serie B2 e Serie B1. Il debutto in Serie B1 arriva nella stagione 2018–2019 con la Conero Planet Ancona. Successivamente conquista la promozione dalla B2 alla B1 con la Giannino Pieralisi Volley, prima di consolidarsi nella terza serie nazionale con la Libellula Banca CRS Bra, dove disputa due campionati consecutivi. Seguono le esperienze a Castellana Grotte, quindi nel 2024–2025 quella con la PVT Modica e, nella seconda parte della stagione, il trasferimento alla BCS Sassuolo.

Ora la nuova sfida si chiama Reggio Calabria. Dopo sette campionati consecutivi in Serie B1, Nicol Giombini sceglie il progetto reggino con entusiasmo e motivazioni rinnovate. Una decisione che testimonia la volontà di essere protagonista in una realtà ambiziosa, pronta a costruire qualcosa di importante nel tempo.

L’arrivo della schiacciatrice trentina non rappresenta soltanto un rinforzo tecnico, ma anche un segnale preciso delle intenzioni della società. Il primo colpo è arrivato. Reggio Calabria ha acceso i “motori” e, con Nicol Giombini, mette sul parquet il primo “mattone” di un progetto che punta a riportare entusiasmo e pallavolo di livello nella città dello Stretto.

Ricordiamo che la Puliservice Volley farà il suo esordio nel Girone L della Serie B2 il 17 ottobre 2026 alle ore 17:00 a Gioia Tauro contro la Volley Metauria.